Mevsimsel depresyondan korunmanın ipuçları

Sevdiklerinizle kavuşamadığınız ve sosyalleşemediğiniz bu dönemde mutlu olmak mümkün mü? Evde bilgisayarın karşısında geçen uzun saatler, mutsuzluğunuzu daha da artırıyor mu? Bir de buna mevsim geçişlerinde yaşanan ani hava değişimi de eklendiğinden gülümsemeyi unuttunuz mu?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit, mutluluğun formülünün üç basit adımdan oluştuğunu belirtiyor: Düzenli uyku, egzersiz ve doğru beslenme. Depresyonla savaşmamızda vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduklarının başında ise Omega 3'ün en büyük kaynağı olan balıktan yulafa, süt ve süt ürünlerinden mantara ve C vitaminine uzanan bir besin listesi var.

NASIL BESLENMELİ?

Özellikle bahar aylarında taze yiyeceklerle doğru ve sağlıklı beslenmek, aynı zamanda bol su tüketmek önemli. Öte yandan corona virüsünün en büyük dostunun zayıf bir bağışıklık sistemi olduğunu hatırlatan Yiğit, “Tüm hastalıklara karşı en güçlü silahımız bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemini dışarıdan gelebilecek tüm tehlikelere karşı koruyan en büyük kalkan balıktır. Omega-3 deposu olan ton balığı insan sağlığında oldukça kurtarıcı rol üstleniyor” uyarısında bulundu. Yiğit, süt ve süt ürünleri, C vitamininden zengin sebze ve meyveler ve yulaf gibi doyurucu gıdalara dikkat çekerek bu dönemde beslenmenin önemli olduğuna dikkat çekti.

DÜZENLİ UYKUNUN ÖNEMİ BÜYÜK

Bireyin, doğanın değişimine ayak uydurmak için bazı alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizen Yiğit, “Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ilk adımı düzenli uyku ile atılır. Mevsim değişikliği, uyku düzeni ve kalitesini etkileyerek melatonin hormonunun dengesini bozarak uyku düzensizliğine davetiye çıkarabilir. Düzensiz uyku, mevsimsel depresyonun yanı sıra birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Düzenli uyku yorgunluk hissi ve stresle savaşırken, kişiyi zinde tutar” diyor.

GÜNDE EN AZ 30 DAKİKA YÜRÜYÜŞ

Bağışıklık direncini günlük basit egzersiz ve yürüyüşlerle artırmak mümkün. Sadece 30 dakika yapılacak bir yürüyüş, bağışıklığı güçlendirirken, depresyon riskini de en aza indiriyor. Bu nedenle Beslenme ve Diyet Uzmanı Yiğit, sporun gündelik rutinin bir parçası haline getirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Basit egzersizler anksiyete ve strese engel olurken, bahar aylarını sağlıklı ve dinamik geçirmeyi sağlıyor.