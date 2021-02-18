Rusya’nın ikinci aşısı onay için gün sayıyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün yayılması ve etkisi hızla artarken virüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili dikkat çekici bir açıklama yapıldı.

Rusya’da Chumkov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ikinci corona virüsü aşısı CoviVac’ın 20 Şubat’ta Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmesinin beklendiği açıklandı.

Araştırma merkezinin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Aşının tescilinin 20 Şubat 2021’de olması bekleniyor” denildi.

Öte yandan, Gamaleya Araştırma Merkezinin geliştirdiği Rusya’nın ilk aşısı olan Sputnik V aşısı Ağustos 2020’de tescil edilmişti.