TTB 1 Mart’a dikkat çekti! Mutasyon uyarısı

Uluslararası alanda İsrail ve İtalya'da çocuk ve gençlerde daha önce görülmemiş oranda Covid-19 artışı ve mutasyon bulaşının tartışılması gözleri okullara çevirdi.

Türkiye'de uzmanların yaş gruplarıyla ilgili ulaşabilecekleri bir veri olmadığını söyleyen TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, okulların bu belirsizlikle 1 Mart'ta açılacağına dikkat çekti.

SÖZCÜ muhabirine açıklama yapan Bulut, Sağlık Bakanlığı’nın toplumsal kesitlere, yaş guruplarına ve coğrafi bölgelere göre ayrıntılı veri paylaşması gerektiğini söyledi.

“OKULLARDA RİSK FAKTÖRÜ OLUŞABİLİR”

İsrail ve İtalya'da okullarda Covid-19 virüsünün çocuklardan daha fazla bulaştığı bilgisi paylaşıldığından söz edildiğini söyleyen Bulut, şu ifadeleri kullandı;

*Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayısını gösteriyor, ama yaş guruplarıyla ilgili bir veri ayırmıyor. Eğer bu dağılımlar verilirse bilimsel bir önerme çıkar. Bu verilerin hem coğrafi bölgelere göre hem yaş gruplarına göre kesitleyerek paylaşılmasında yarar var.

*Genel tabloda gösterilmeyebilir, ama Sağlık Bakanlığının web sayfasında dökümlenebilir. Diğer ülkeler, Almanya, İngiltere gibi örnekler bunu yapıyor. Eğer çocuklar ve gençlerle ilgili bu durum bilinirse okullarla ilgili Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı kurulularından daha olumlu bir karar çıkabilir.

Geçtiğimiz dönemlere oranla gençler ve çocuklarda artış yaşanması okullarda bir risk faktörü oluşturabilir.

“ELDEKİ 13 MİLYON AŞI YETMEZ”

Milli Eğitim Bakanının öğretmen aşılamalarının öne çekileceğini söylediğini de hatırlatan Bulut, okulların açılması öncesi en az 20 milyon doz aşının kullanıma sokulması gerektiğini kaydetti.

Bulut, “Şu anda Türkiye'de 13 milyon aşı var. Bunun 2 milyon 800 bini kadarı kullanıldı. Geri kalanların testleri pazartesi bitecek. Türkiye'de 7.9 milyon 65 yaş üstü, bir buçuk milyon kadar sağlık çalışanı var. Bu rakamlar hesap edildiğinde 18 milyon üzerinde bir doz gerekiyor ki, risk gurubu ile sağlık çalışanlarının aşıları yapılsın, aşılamanın ilk bölümü tamamlanabilsin. Bu 13 milyon yetmez. Bir martta okullar açılacak deniyor. En az 20 milyon daha aşıyı getirip Türkiye'de kullanıma sokmaları gerekiyor ki, öğretmenlerimizde okul çalışanları da aşı olsun” şeklinde konuştu.

“MUTASYON VERİLERİ AÇIKLANMALI”

TTB Genel Sekreteri Bulut, İngiltere'nin her hafta mutasyonla ilgili verileri paylaştığını belirterek, “İngiltere'de hangi mutasyonlar var, yüzde kaç görüldü haftalık olarak görülebiliyor. Türkiye'de ise işin başından beri görülmüyor, bilinmiyor. Ağustos başında Türkiye Halk Sağlık Kurumu'nun bu mutasyonları yayımlayacakları söylenmişti. Ocak ayına geldik halen yayımlanmıyor. Türkiye'de mutasyonlarla ilgili teknik donanım ve insan kaynağı açısından da eksiklik yok. Bu bilgiler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmalı” çağrısı da yaptı.

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