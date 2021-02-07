TTB Aile Hekimleri Kolu: Bakanlık kanser tarama kiti göndersin

Sağlık Bakanlığı’nın 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde “Kanser taramanızı olun” mesajıyla vatandaşları Aile Sağlık Merkezleri'ne (ASM) yönlendirmesi üzerine bir açıklama yapan TTB Aile Hekimliği Kolu, vatandaşa mesaj gönderen bakanlığın ASM'lere kanser tarama kiti göndermediğini belirtti.

BİNLERCE KİŞİNİN ERKEN TANI ŞANSI KAYBOLUYOR

TTB Aile Hekimliği Kolu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Hastalarımıza kanser taramanızı olun diye bakanlık mesaj gönderdi. Ancak Aile Sağlığı Merkezleri'ne kolon kanseri erken tanısında kullanılan GGK kiti gönderilmiyor. Bakanlık kit göndermediği için binlerce kişinin erken tanı şansı kayboluyor” denildi.

TTB DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Türk Tabipler Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu'nun geçen Aralık ayında düzenlediği anket sonuçlarının açıklanmasında kanser taramalarına da dikkat çekmişti. Açıklamada kanser taramalarının bir bölümünün ASM’lerde yapıldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verilmişti:

– Covid-19 salgınında kanser taramalarında yüzde 90 oranında azalma oldu. Bu yıl 6 milyon kişinin kanser taraması yapılamadığı için erken tanı şansı kaybedildi. En az 3 milyon kişinin kolon kanserinde erken tanı şansını kaybettiğini söyleyebiliriz. Erken tanı yüzde 88 azaldı. Oysa erken tanı yapıldığında hastanın yüzde yüz kurtulma şansı olabiliyor. Bunların etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bir kaç yıl içinde artan kanser vakalarıyla karşılaşacağız.