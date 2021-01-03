Türk Sağlık Sen Denizli Şubesi Başkanı Raif Kurşunluoğlu coronaya yenildi

Türk Sağlık Sen Denizli Şubesi Başkanı Raif Kurşunluoğlu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık üç ay önce durumu kötüleşen ve yapılan testinde corona virüse yakalandığı ortaya çıkan Kurşunluoğlu Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Hastanedeki ilk günlerinde durumu ağırlaşan ve solunum cihazına bağlanan Kurşunluoğlu ilerleyen süreçte hastalığı yenmiş ve kısa süre önce de taburcu edilmişti.

Dün durumu kötüleşen Kurşunluoğlu kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kurşunluoğlu'nun canezesi yarın Çal'a bağlı Ortaköy'de toprağa verilecek.