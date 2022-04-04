21 bin TL’lik havyardan, Kendall Jenner gibi ünlü konuklara: Rus oligarkların teknesinde bir hafta sonu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus oligarkların mal varlıkları ve sahip oldukları lüksler uluslararası kamuoyunda gündemini koruyor. En son İngiliz Daily Mail gazetesi, Rus oligark Dmitry Pumpyansky'nin 70 metrelik yatında geçirdiği bir hafta sonunu anlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, Batı ülkeleri ardı ardına Rusya'ya yaptırım kararları açıklarken, gözler yaptırımların en çok etkilediği Rus oligarklara çevrildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Rus oligark Dmitry Pumpyansky’nin teknesinde bir hafta sonunun nasıl geçtiğini yazarken, Rus milyarderlerin yaptırımlarından önceki hayatlarını da gözler önüne serdi.

Daily Mail yazarlarından Tom Rawstorne, Pumpyansky’nin 50 milyon sterlinlik (yaklaşık 965 milyon TL) süper yatında geçirdiği hafta sonunu anlattı. Kocaman iki yüzme havuzunun ve helikopter pistinin yer aldığı teknede, 3D sinema salonu, yüzlerce kokteylin yapıldığı dev bir bar, mermer kaplı suit odalar ve süper lüks mobilyalar dikkat çekiyor.

Daily Mail yazarı, Rus oligarkın teknesinde geçirdiği Karayip turunu anlatırken, “İngiliz ve yabancı basından küçük bir grup gazeteciyle birlikte eşim Charlotte ve ben, gemiyi kiralamaktan sorumlu şirket tarafından gemiye davet edilmiştik.” dedi.

Yaklaşık 70 metre uzunluğundaki teknenin o dönem sadece Rus oligarkın kullanımında olmadığını ve ünlü isimler tarafından kiralandığını da aktardı. İngiliz gazeteci, teknenin seçkin konukları arasında Formula 1 sürücüsü Lewis Hamilton ve ünlü model Kendall Jenner’ın da olduğunu aktardı. Teknenin bir haftalık kiralama bedeli ise 420 bin sterlin yani yaklaşık 8 milyon TL olarak açıklandı. Teknenin sadece haftalık elektrik faturasının bile 20 bin sterlin yani 385 bin TL’ye denk olduğu vurgulandı.

Teknede her zaman en lüks yiyecek ve içecekler tüketildiği de vurgulandı. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise 1.100 sterlinlik yani yaklaşık 21 bin TL’lik fiyatıyla Beluga havyarı oldu. Japon Wagyu bifteği dilimleri yine yat menüsünün olmazsa olmazlarından biri olurken, en pahalı şampanyalar ve İskoç viskileri de konukların tercihi oldu.

Daily Mail yazarlarından Tom Rawstorne, teknedeki personelin de sayısına dikkat çekerken, ” bir kişiyle iki garson ilgileniyordu, her zaman kişi sayısından çok çalışan vardı” dedi. Rawstorne, “Biz gemideyken, her gün farklı bir konseptle akşam yemeği hazırlanırdı. Yalnızca 5 görevli masanın düzenlenmesinden sorumluydu. Bir de bunun arkasındaki mutfak çalışanlarını ve servisteki personeli düşünün” ifadelerinde bulundu. 12 misafir olarak çıktıkları yolculukta kendilerine hizmet etmek için 24’den fazla personelin bulunduğuna vurgu yaptı.

Gazete, lüks yatın imkanları kadar çalışanların kazançlarına da odaklandı. Buna göre, Pumpyansky’nin yatında güverte görevlisi olan biri ayda ortalama 2 bin 500 sterlin (yaklaşık 49 bin TL) kazanırken, kaptanın maaşı 20 bin sterline (385 bin TL) kadar yükseliyor.

Lüks yatın asıl sahibi Dmitry Pumpyansky, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası İngiltere’nin yaptırım uyguladığı milyarderler arasında yer alıyor. Roman Abramovich ve Alisher Usmanov gibi isimlere kıyasla daha az tanınsa da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri olduğu biliniyor. Pumpyansky 2 milyar sterline varan servetiyle Rusya’nın en zengin isimlerinden biri olurken, sahip olduğu lüks varlıklarıyla da biliniyor.

İlginizi Çekebilir Abramoviç'in Türkiye'deki yatı krize neden oldu: Yaptırımları deliyorlar

İlginizi Çekebilir Rus oligarkın sosyetik eşi: 'Putin'in eski damadı bebeğimizi kaçırdı'

İlginizi Çekebilir Abramoviç'in milyon dolarlık yeni yatları ortaya çıktı