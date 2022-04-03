Abramoviç’in Türkiye’deki yatı krize neden oldu: Yaptırımları deliyorlar

Rus milyarder Roman Abramoviç'in lüks yatlarının Bodrum'da demirlemesi krize neden oldu. Rus oligark Abramoviç'in yatlarının Türkiye limanlarına yanaşmasının yaptırımları delebileceği açıklandı. Limanın işletmeciliğini yürüten firma ise 'muhatap Türk makamları' dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’deki Londra Borsası’na kayıtlı Global Ports Holding’e bağlı liman işletmelerinin, Bodrum’da Rus oligark Roman Abramoviç’e ait olduğundan şüphelenilen yatların demirlemesine izin vermesi krize neden oldu.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin haberine göre, İngiliz hukukçular, Türkiye’deki Londra Borsası’na kayıtlı Global Ports Holding’e bağlı liman işletmelerinin Rus oligark Roman Abramoviç’e ait olduğundan şüphelenilen yatların demirlemesine izin vermesinin İngiltere’nin yaptırımlarını delmesi anlamına gelebileceğini söyledi.

Kendisini dünyanın en büyük kruvaziyer operatörü olarak tanımlayan Global Liman İşletmeleri (GPH), Abramoviç’in yatı Solaris’in 21 Mart’tan bu yana demirlediği Bodrum’daki iskeleyi işletiyor. Şirket toplamda ise Bodrum Cruise Port ve Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Kuşadası limanları da olmak üzere 14 ülkede 22 liman işletiyor.

‘SORUMLULUK TÜRK MAKAMLARINDA’

Eş kurucusu ve başkanı Global Yatırım Holding’in sahibi Mehmet Kutman olan şirket, 2017’den bu yana Londra Borsası’na kayıtlı ve kendisini “tamamen küresel operasyonları olan İngiltere’ye ait halka açık limited şirket” ifadeleriyle tanımlıyor.

İngiliz Kennedy’s hukuk firmasının ortağı Michael Biltoo, Financial Times’a verdiği demeçte, “Kesinlikle risk altındalar… İngiliz yaptırımlarını ihlal etme konusunda çok büyük bir risk aldılar.” dedi. Ancak GPH, geminin yanaşmasına izin verme sorumluluğunu reddetti.

Şirket, Business Insider’a yaptığı açıklamada, “bir gemi veya yatın limana yanaşmasına izin vermekten” sorumlu olmadıklarını söyledi. Açıklamada, sorumluluğun ve kararların Türk yetkililerine ait olduğu vurgulanırken, “imtiyaz sahibi olarak GPH’nin, karara uyması gerektiği ifade edildi.

“ÖDEME ALMADIK ALMAYACAĞIZ”

Açıklamada, “Bununla birlikte, herhangi bir tarafın bu tür varlıkların gerçek mülkiyetini doğru bir şekilde tespit etmedeki güçlüklerine rağmen, GPH bu lüks yatın Bodrum Kruvaziyer Limanı’na yanaşmasıyla ilgili herhangi bir hizmet ücreti veya ödeme almamıştır ve almayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Uzman süper yat hukuk firması Jaffa & Co’nun kurucusu James Jaffa da Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Mülkiyet, kısıtlamalar uygulanmadan önce sessizce yaptırım listesinde olmayan bir kişiye devredilmiş olabilir.” ifadelerinde bulundu. Yaptırımları ihlal etmenin cezasının yöneticiler için hapis cezası ve bir şirket için önemli bir para cezası olabileceğini de sözlerine ekledi.

TÜRK YETKİLİLER YANIT VERMEDİ

Keystone hukuk firmasından Benjamin Maltby ise Global Ports Holding’in “yanlış bir şey yapmadığını” ileri sürerek söz konusu yaptırımların Ruslara ait yatların Birleşik Krallık limanlarına girmesini yasakladığı ve bu kuralın ülke dışındaki limanları kapsamadığı değerlendirmesinde bulundu.

Business Insider, Bodrum Kruvaziyer limanına ve Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın iddialara yanıt vermediğini söyledi.

Dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'in 140 metrelik Solaris adlı yatı, geçtiğimiz haftalarda Bodrum’a demirlemişti. Daha sonra Abramoviç’in ikinci yatı Eclipse’nin de Türk kara sularına ulaştığı bildirilmişti. Abramoviç’in diğer iki yatının da Karayipler’de olduğu biliniyor.

Abramoviç’in sözcüsü Reuters haber ajansına yaptığı bir açıklama sırasında Solaris’le ilgili “bu yatın ve diğer yatların ve araçların hareketleriyle ilgili asla yorum yapmayız” ifadeleriyle yatın Rus oligarka ait olduğunu doğrulamıştı.

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