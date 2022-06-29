Şoför esnaf: Bizim teker dönmez oldu

SÖZCÜ muhabirine konuşan şoför esnafı, akaryakıt ve diğer girdilerdeki zamlardan yorulduklarını belirterek, "İşin içinden çıkamıyoruz. Artık tekerler dönmez oldu. Hükümet zengin vatandaşa kur korumalı faiz vereceğine esnafına destek verse hepimizin omuzlarındaki yük biraz olsun hafifler" dedi.

Latif SANSÜR

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Akaryakıta gelen zamlar, yap işlet modelli otoyollara yapılan yüksek ödemeler, astronomik kasko ve sigorta giderleri, yedek parça fiyatlarının ikiye katlanması, araç muayene ücretleri gibi birçok giderle uğraşan şoför esnaflar, “Dayanacak gücümüz kalmadı, artık yorulduk” diye feryat etti. Günlük kazancın yüzde 60-70'inin akaryakıta gittiğini söyleyen bir şoför, “Bu şekilde giderse, ne araç bakımı yapabileceğiz, ne değiştirebileceğiz. Ne de sanayideki borçlarımızı ödeyebileceğiz.

Bizim tekerler artık dönmez oldu. Problemlerimiz çok büyük ve işin içinden çıkamıyoruz” ifadelerini kullandı. Başka bir şoför esnaf ise “Bir ay önce aldığım lastik 6 bin lira iken, bu gün 8 bin 500 lira olmuş. Mazotu konuşmaktan bıktık zaten. Çekici TIR’a 23 bin kasko, 12 bin lira sigorta ödedim. Bunları yıla böldüğümüz zaman işin içinden çıkamıyoruz” dedi.

“ESKİDEN YOLCU TAŞIYORDUK, ŞİMDİ DEVLETİ TAŞIYORUZ”

Hükümetin zengini koruduğu kadar, şoför esnafını da koruması gerektiğini belirten Buharkent şoförler odası başkanı Fatih Yıldırım, “Devlet zengin vatandaşa kur korumalı faiz vereceğine esnafına destek verse, şoför esnafın yükü hafifler, bu tüm sektörlere de yansır. Biz yolcu taşırken, bu gün gelen zamlar ve vergilerle devleti taşıyoruz.

Sanayiye gitmeye korkuyoruz. Şoför esnafın dayanacak, direnecek gücü kalmadı. Savaşamıyoruz, direnemiyoruz. İnsanımıza sahip çıkamıyoruz. Baskılardan yorulduk. Kime nasıl yaklaşacağımızı bilemez olduk. Ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, yerel yönetimlerle, hizmet yönetmelikleriyle uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

“BİZİM SESİMİZİ KİMSE DUYMUYOR”

Aydın kamyoncular nakliyeciler odası başkanı Adnan Girgin'de Aydın-İstanbul arası sefer yapan bir tırın sadece akaryakıt maliyetinin 15 bin lirayı aştığını belirterek , “Ticari araçların aldığı akaryakıta vergisel avantaj getirilmediği takdirde birçok esnafımız çalışamayacak duruma gelecek ve bu da başta gıda olmak üzere birçok üründe fiyat artışını tetikleyecek” dedi. Girgin, otoyol ücretlerinin şoförlerin kanayan yarası haline geldiğini belirterek şunları söyledi; “Ticaretin merkezi konumundaki İstanbul'a giriş çıkış şoförler için keşmekeşe dönüştü.

Zorunlu istikamette ödenen otoyol ücretleri maliyetleri artırdı, bu da esnafımızın kazancını önemli ölçüde etkiledi. Aydın-İstanbul arası otoyol ve köprülere ödenen ücretler 1.000 TL'nin üzerine çıktı. Kamyon ve tır tipi araçlardan her yıl periyodik muayene isteniyor. İki yılda bir muayene yaptıran araçla her yıl yaptıran araçtan aynı ücreti almak kamu vicdanını yaralıyor. Bir diğer sıkıntı ise K Yetki Belgeleri. 2022 yılı yeniden değerleme oranında (yüzde 36,2) zam gelen yetki belgelerinde indirim talep ediyoruz.”

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