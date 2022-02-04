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Son enflasyon

İstatistik Kurumu'nun açıklamalarına göre bile aralık ayındaki yüzde 13.58'lik rekor enflasyon artışının üzerine bu sefer de yüzde 11.10 artış ile tarihte bir ilki yaşadı Türkiye…

Gerçekten de Cumhuriyet tarihinde hiç yönetilmediği kadar kötü yönetiliyor ülke…

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Bana da telefon açıp kaç beklediğimi sordular. Saraya bağlı olan İstatistik Kurumu'nun ne açıkladığı pek de umurumda değil açıkçası…

Gerçeğinin yüzde 20'lerde olduğunu bilmeme rağmen yüzde 12 dedim. Tahmin yaparken mecburen İstatistik Kurumu'nun düşük açıklayacağını bilerek herkes gibi indirim uyguladım… Enflasyonu enflasyondan arındırdım. Yine de fazla çıktım.

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Hükümeti uzun atlamacı olarak düşünürseniz, İstatistik Kurumu mesafeyi ölçen hakemdir… Sahi, neden bir kurumun başkanı son 1 yılda 3, son 3 yılda 6'ıncı kez değiştirilir?

Normal olarak insanın aklına, ölçülmesi istenen mesafenin sayıları üzerinde oynamalar yapılmasının istendiği gelmektedir.

Hayal gücünü kullanarak,

– Efendim, yarın enflasyon açıklanacak…

– Rakamlar ne durumda?

– Yıllık yüzde 100 civarı…

– Yuh! Adam mı öldürdük? Yarısını alın küsuratlı bir şeyler yazın ki inandırıcı olsun…

– Yüzde 48.69 diyelim o zaman…

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Yüzde 50 bile değil yani… Ya yeme bizi… Peki, ne yaptılar? Önümüzdeki günlerde enflasyonu düşük çıkartmak uğruna enflasyon sepetinde ayarlamaya gittiler.

Elektriğin ağırlığı 2.7'den 2.3'e, doğalgazın ağırlığı ise 1.69'dan 1.55'e indirdiler. Zam yapılacağı kesinleşmişse demek ki boş geçmediler.

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Yani ne değişti? Sadece başkanın ismi… Bağlı oldukları yine aynı kişi… Kendi inisiyatiflerini kullanıp karar alacak kadar var mı yetkileri?

Hemen her mal ve hizmette büyük fiyat artışları yaşanırken inandıramazsın insanları… Açıklanana mı inanacak, ödediği paraya mı?

Ülkede “Ocak ayında enflasyon eksi gelecek” diyen tek kişinin ülke ekonomisinin en etkili kurumlarından birinin başında olması durumumuzu açıklıyor zaten…

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı'na sormak gerek… Ocak ayında düşecek dediği enflasyon yüzde 11.10'a mı denk?

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Ya Hazine ve Maliye Bakanı Nebati? “Ocak ayında enflasyon pik yapacak” demişti. Yavaş yavaş gözlerindeki ışıltı sönmeye başladı sanki…

Al işte memurun ilk 6 ay için aldığı yüzde 7.5 ek zam ilk aydan çöpe gitti. Sendika ne düşünüyor bu konuda? Geceleri nasıl koyuyor başını yastığa?

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Aslında bu yönetimle ülke ekonomisinin neden toparlanamayacağını anlatır üzerine de kalıbımı basarım ama… Aklıma geldi son anda…

Ne alakası var, bilmiyorum zira az kalsa ülkeyi parçalıyordum galiba… Ezanlar hâlâ okunuyorken yazıyı bitiriyorum burada… Maazallah…