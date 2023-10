Ucuz kredi dönemi bitti, talep durdu

Faizleri yüzde 50’lere ulaşan krediler durma noktasına gelirken Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, TL ile yatırım ortamının enflasyonun düşüşüyle oluşacağına dikkat çekti.

Deniz Bilici GÖÇMEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomide izlenen politikaların genel seçim sonrası ortodoksa dönmesiyle kredi faizleri enflasyonla yakınlaşmaya başladı. Bununla birlikte finansmana erişmekte zorlanan yatırımcının, yüksek faizli krediye talebi de durdu. Bunun bireysel tarafta da yaşandığına dikkat çeken Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Bir kere, herkes ucuz krediye ulaşıma alıştı. Maliyet yüzde 40 iken, onun üzerine yüzde 8'i, yüzde 10'u zorunlu karşılık maliyeti de eklenmişken, yüzde 50 ile krediyi mâl eden bankalardan yüzde 20 ile kredi bekleyenler, ulaşamayacaktır” dedi.

PİYASA DENGELENEMEDİ

Ekonomi gazetecileriyle bir araya gelen Baştuğ, bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TL kredisi kullanarak söz konusu faiz oranlarıyla yatırım yapılacak ortamın henüz olmadığını vurgulayan Baştuğ, bunun enflasyonun düşüşüyle beraber doğru yerlere gelebileceğini belirtti. “Hâlâ regülasyonların koyduğu sınırlamalarla yaşıyoruz” diyen Baştuğ, yüzde 40-50'ler altına faizlerle kredi vermelerinin olanağının olmadığını ifade etti.

“Toplam kredi büyümesi tüzel tarafta yüzde 2.5, bireysel tarafta yüzde 3 ile sınırlanmış durumda. Şu an her iki tarafta da kredi büyümeleri bu sınırın altında” bilgisini veren ve bu konuda piyasanın henüz dengelenemediğini ifade eden Baştuğ, “İhracat ve yatırım kredilerinde bu oranlar biraz daha düşük seviyelerde. Ama bu oranlardan açıkçası bir yatırım olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü TL kredi kullanarak bu oranlarla yatırım yapılacak ortam da henüz yok” diye konuştu. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in New York'ta enflasyon muhasebesine geçiş olabileceğine ilişkin ifadelerine de değinen Baştuğ, “2024'te böyle bir şeyi umutla bekliyoruz” dedi.

KKM'de dövizden dönüş oranı yüzde 6

Kaynağı Türk Lirası olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında TL mevduata dönüşümün yüzde 50'leri bulduğunu söyleyen Recep Baştuğ, kaynağı yabancı para olan KKM'de de vadesi geldikçe yaklaşık yüzde 6'sının TL standart mevduata döndüğünü belirtti. Döviz kurlarında çok ani hareketler olmazsa bu çözülmenin bu şekilde devam edeceğini ifade eden Baştuğ, “Bir sene bu şekilde devam ederse, eğer her ay yaklaşık yüzde 6'lık bir dönüşüm gerçekleştirebilirsek, KKM'nin yüzde 50'den fazlasının TL'ye döndüğünü görürüz” diye konuştu.