Yapay zeka meme kanserini radyologlar gibi tespit edebiliyor

Bilim insanları yapay zeka kullanılan görüntüleme sistemlerinin meme kanserini tespit etmede çok başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Son yılların gözde konularından biri olan yapay zeka ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı.

Yapay zeka destekli görüntüleme sistemlerinin meme kanseri tespitinde büyük bir başarı elde ettiği açıklandı.

Lancet Oncology isimli dergide yayınlanan araştırmada İsveç’te yaşayan 80.000 kadından veriler alındı. Yapay zekanın kanser görüntüleme sonuçlarını okuyabildiği açıklandı. Yapay zekanın meme kanseri görüntülerini güvenli bir şekilde okuyabildiği belirtilirken uzmanlar yapay zekanın mamogramlardaki kanserli hücreleri iki radyologla benzer oranda tespit edebildiğinin de altı çizildi.