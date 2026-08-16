Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk yoluna doludizgin devam ediyor… Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Metalist Kharkiv ile karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı Shakhtar’a galibiyeti getiren golü 1. dakikada Martins da Silva Newerton attı.
Bu sonucun Shakhtar Donetsk, yeni sezona 3'te 3 ile başladı ve 9 puana yükseldi. Metalist Kharkiv, 3 puanda kaldı.Shakhtar Donetsk, ligde gelecek hafta Polessya ile karşılaşacak. Metalist Kharkiv ise Zorya Luhansk ile puan mücadelesi verecek.