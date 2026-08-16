Arsenal, Community Shield'ta Manchester City'yı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Cardiff'te oynanan maçta Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleriyle farklı kazanan Arsenal, organizasyonda 18. kez zafere ulaştı.

18. KEZ KAZANDILAR

Lig şampiyonu Arsenal'e kupayı getiren golleri 1. dakikada Riccardo Calafiori, 28. dakikada Kai Havertz ve 48. dakikada Martin Odegaard kaydetti. Manchester City, Pep Guardiola sonrası Enzo Maresca ile ilk resmi maçına çıktı ve sahadan büyük bir hezimetle ayrıldı.

Arsenal, tarihinde 18. kez Community Shield'ı kazandı. Bu zaferle birlikte kulüp, organizasyondaki rekorunu korudu.