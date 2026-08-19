TRANSFER döneminin sonuna yaklaşılırken Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim, Tottenham’ın Brezilyalı yıldızı Richarlison ile Stuttgart’ın golcüsü Ermedin Demirovic için eş zamanlı girişimlerde bulunuyor. Richarlison’un kadrosunu yenileyen Tottenham’daki artan forvet rekabeti nedeniyle Galatasaray’ın ilgisine oldukça sıcak baktığı belirtiliyor. KİRALIK DEĞİL TAPUSUNA TALİP SARI-KIRMIZILILAR, oyuncunun mali şartlarını araştırmaya başladı. Galatasaray ayrıca Demirovic için Stuttgart’a resmi teklif yaptı. Yönetim, Bosna-Hersekli santrforu kiralık değil, bonservisiyle almak istiyor. Süreç olumlu ilerliyor. Cimbom, transfer dönemi kapanmadan iki isimden en az birini kadroya katmayı hedefliyor.

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