Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in ardından bir yabancı isimle daha yollar ayrıldı. Sarı lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba ile vedalaştı. Musaba, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiralık olarak transfer oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."

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