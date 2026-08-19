Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yaptığı çalışmalarda Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'u kadrosuna kattı. Rus oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi de netleşti.

Batrakov, perşembe sabahı özel bir uçakla İstanbul'a inecek. Oyuncunun tüm resmi işlemlerinin ve prosedürlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor.

Sağlık kontrollerinin sorunsuz tamamlanması durumunda lisansı çıkarılacak ve oyuncu, Erzurumspor ile oynanacak maçın kadrosunda yer alacak. Okan Buruk genç oyuncuya şans verirse Batrakov ayağının tozuyla ilk resmi maçına çıkmış olacak.

Bu sezon Rus kulübünde 5 maçta 450 dakika süre alan 21 yaşındaki on numara, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.