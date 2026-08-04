Özellikle sırıkla atlama, uzun atlama ve yüksek atlama gibi teknik branşlarda kadın atletlerin vücutlarının uygunsuz açılardan ekrana getirilmemesini amaçlayan TV yayın kılavuzu, spor dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve Atletizm Birliği, kılavuzla TV’de sporcuların kamera açılarıyla cinsel birer nesne gibi gösterilmemesini amaçlıyordu.

MANUEL: DOĞRU KARAR

Çek atlet Lurdes Gloria Manuel, kılavuzun sporcuların cinsel obje gibi gösterilmemesi adına doğru bir adım olduğunu savundu. Avrupa’da yaşanan ‘sansür’ veya ‘islamlaşma’ eleştrilerine tepki gösteren Manuel, ‘’Bu kılavuz atletlerin kendilerini göstermelerini yasaklamıyor. Sadece atletizmin ruhuna ait olmayan belirli kamera açılarının kullanılmamasını tavsiye ediyor. Bence bu, son derece doğru bir karar’’ dedi.

BENDOVA: HİÇ RAHATSIZ DEĞİLİZ!

Kısa mesafe koşucusu Nikola Bendova ise, ‘’Bizler güzel bir kalçaya sahip olmak için her gün deli gibi çalışıyoruz, bu yüzden kameraların o bölgemizi çekmesi beni hiç rahatsız etmiyor. Elbette spordaki en önemli şey bu değil ama bence çok güzel görünüyoruz. Zaten giydiğimiz formalar da bizi kötü gösterecek şekilde kesilmiş değil’’ diyerek kılavuza muhalif bir duruş sergiledi.

GÖZLER 10 AĞUSTOS’TA

Avrupa Atletizm Şampiyonası 10 Ağustos’ta Birmingham’da başlayacak. Yayıncı kuruluşların bu yeni kurallara nasıl uyum sağlayacağı ve pistteki kameraların hangi açılardan çekim yapacağı merakla bekleniyor.