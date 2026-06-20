FENERBAHÇE’DE yeni yönetim mazbatayı aldıktan sonra kulübün mali raporlarını detaylı bir denetime tabi tuttu. Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi, beklenenden daha ağır bir tabloyla karşılaştı. İlk gelen bilgilere göre sarı-lacivertlilerin yaklaşık 200 milyon Euro nakit açığı bulunuyor. Yönetim bu krizi atlatmak için kaynak arayışına girdi. Denetimlerde kulübün vergi borçları ve cezalarının da ciddi bir yük getirdiği belirlendi.

KANTE AĞIR YÜK!

PERSONEL sayısının son yıllarda 2 bine kadar yükselmesi, yapılan yüksek maliyetli transferler tabloyu daha da ağırlaştırdı. Kante’nin 2.5 yılda kulübe getireceği yükümlülüğün 100 milyon Euro’ya ulaştığı tespit edildi. Aziz Yıldırım süreci bizzat yönetiyor. İlk etapta sıcak para girişi sağlanarak acil ödeme yükümlülükleri yerine getirildi. Denetim devam ederken rakamların artmasından endişe ediliyor. Yıldırım’ın süreç tamamlanınca kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.