Transfer sezonunun hızlı takımı Beşiktaş'ta beklenmedik bir kriz çıktı. Mohamed Salah transferi son aşamada iptal olan siyah beyazlılarda yeni transfer Leandro Trossard'ta da problem yaşanıyor.

Siyah beyazlılar, yaklaşık iki hafta önce sözleşme imzaladığı Belçikalı kanat oyuncusu için Türkiye Futbol Federasyonu’na lisans başvurusu yapmadı. Bu nedenle kritik öneme sahip Avrupa elemeleri için de sorun baş gösterdi. Trossard'ın lisansı olmadığı için Beşiktaş'ın UEFA listesine eklenemedi.

İLK MAÇ İÇİN UMUT VAR

Milliyetin haberine göre imza töreni sonrası tatile giden ve takımla çalışmalara geçtiğimiz gün başlayan Belçikalı yıldız için hala bir şans bulunuyor. Beşiktaş yönetiminin dün öğlen saatlerine kadar lisans girişiminde bulunmadığı ve Trossard'ın bu nedenle de UEFA listesine giremediği ifade edildi. Siyah beyazlıların lisans konusunda limit sorunu yaşayıp yaşamadığı ise merak konusu oldu.

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Midtjylland’ı eleyerek, Çekya takımlarından Hradec Kralove’ye rakip olan siyah-beyazlıların bir şansı daha bulunuyor. Resmi işlemler tamamlanırsa ilk maçtan 24 saat öncesine kadar girişi yapılabilir.