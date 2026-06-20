BEŞIKTAŞ, sol bek transferinde Kassoum Ouattara’ya yoğunlaştı. Fransız futbolcunun menajeriyle yapılan pazarlıklarda 2 milyon Euro maaş önerildi. 3 milyon Euro isteyen Ouattara’nın temsilcisi mevcut rakamı yeterli bulmadıklarını iletti ve revize teklif talep etti. İTALİANO İSTİYOR MONACO cephesiyle ise satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden temaslar sürüyor. 12 milyon Euro’luk rakamın aşağı çekilmesine çalışılıyor. Teknik Direktör İtaliano 21 yaşındaki futbolcunun ismini ilk sıraya yazarken, transferin Slovakya kampına yetiştirilmesini istedi.

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