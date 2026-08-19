Amerika merkezli spor kuruluşu ESPN, dünyanın en iyi santrforlarını açıkladı. 2025-2026 sezonundaki performansların değerlendirildiği listede, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen kendine dokuzundu sırada yer buldu.
Listede zirveye Bayern Münih'ten Harry Kane oturdu. İkinci sırada Real Madrid'den Kylian Mbappé, üçüncü sırada ise Manchester City'den Erling Haaland bulunuyor.
İŞTE MERAK EDİLEN O LİSTE:
1. Harry Kane 2. Kylian Mbappé 3. Erling Haaland 4. Ousmane Dembélé 5. Julián Álvarez 6. Lautaro Martínez 7. Kai Havertz 8. João Pedro 9. Victor Osimhen 10. Hugo Ekitike