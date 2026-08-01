Transfermarkt’ın verilerine göre, son iki sezonda dünya genelinde 30 yaş üstü oyunculara en yüksek bonservis bedeli ödeyen takım Fenerbahçe oldu. Bu sezon da 30 yaş üstü oyunculara en yüksek bonservis bedelini Fenerbahçe ve Beşiktaş ödedi. Sarı-lacivertli kulüp, 2023-24 sezonundan bu yana 30 yaş üstü oyunculara ödenen bonservis bedeli sıralamasında üçüncü oldu. 46 milyon Euro harcayan Kanarya’yı sadece Al Hilal (139 milyon Euro) ve Al Ahli (54 milyon Euro) geçti.