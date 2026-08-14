Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Marcello Abbondanza ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, bu ayrılığın yeni sezon yapılanması kapsamında kararlaştırıldığı belirtildi.
Kulüp yönetimi, takımın yeni sezon hazırlıklarına ve kadro planlamasına yönelik aldığı kararlar doğrultusunda İtalyan teknik direktörle yollarını ayırdığını açıkladı.
Marcello Abbondanza, 55 yaşında ve geçen sezonun başında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başına getirilmişti. Görev süresi boyunca takımı yöneten Abbondanza'nın dönemi, bu yeni yapılanma süreciyle birlikte sona erdi.