Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü ayağında Beşiktaş GAİN, ile Fenerbahçe Beko Sinan Erdem Spor Salonu’nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Tarık Biberovic'in son saniye üçlüğü ile parkeden 77-75 üstün ayrıldı. Seride durumu 3-1 getiren Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti. ŞAMPİYONLUK SAYISINI 13'E ÇIKARDI 3 sezondur üst üste şampiyon olan sarı-lacivertliler, toplam şampiyonluk sayısını ise 13 yaptı. Fenerbahçe Beko daha önce 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

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