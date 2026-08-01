Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile bir kez daha transferde düelloya girdi. Portekizli yıldız Rafael Leao yarışı bu yaza damgasını vuracak. Sarı-lacivertliler, Milan ile görüşmeleri yoğunlaştırdı. İtalyanlar, kiralık veya satın alma opsiyonlu kiralama formüllerine sıcak bakmıyor; zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama dışında net bir yaklaşım sergilemiyor. Leao için 50 milyon Euro bonservis bedeli bekliyorlar ve bu rakamdan geri adım atmıyorlar.

PAZARLIKLAR TAM GAZ

Sarı-lacivertli yöneticiler ise bonservis bedeli ödemeye açık ancak transferi 40 milyon Euro’nun altında tamamlama niyetinde. İki kulüp arasında yoğun bonservis pazarlıkları sürüyor. Fenerbahçe, Leao’ya yıllık 8 milyon Euro net maaşın yanı sıra iki kolay ve iki zor ulaşılabilir bonus maddesi içeren bir teklif sundu. Portekizli oyuncu da mali şartların uygun olması ve Avrupa’dan daha cazip tekliflerin gelmemesi halinde Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor.

STURM MAÇINA YETİŞSİN

Galatasaray yönetiminin de Leao transferi üzerinde çalıştığı ancak Milan’a resmi teklif sunmadığı belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakibinin fiyatı yükseltmek amacıyla temasta bulunduğunu düşünüyor ve kendi belirlediği şartların üzerine çıkmayacağını vurguluyor. Başkan Aziz Yıldırım, transferi Sturm Graz maçına yetiştirmeyi hedefliyor. Bu nedenle İstanbul-İtalya hattında bu hafta yoğun görüşmeler planlanıyor.