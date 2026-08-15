Trendyol Süper Lig'in açılış maçında konuk ettiği Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 2. hafta oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Futbolcuların iki grup halinde 8'e 2 pasla sürdürdükleri idmanın geçiş oyunu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı. Galatasaray, bir günlük iznin ardından 17 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.