Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başladı.

Temmuz ortasında transferde vites yükseltecek sarı kırmızılı ekip, 10+4 olan yabancı kuralını da düşünerek hamlelerini planlıyor.

LİSTEDE İKİ İSİM VAR

TRT Spor’un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor’dan Muhammet Taha Şahin ve Corendon Alanyaspor’dan Ümit Akdağ ile ilgileniyor.

Çaykur Rizespor’un Taha Şahin için en az 2 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edilen haberin detayında Alanyaspor’un ise Ümit Akdağ için daha yüksek bir bonservis isteği olduğu aktarıldı.

Galatasaray’da Singo veya Sallai ile yolların ayrılması halinde Taha Şahin transferinin gündeme gelebileceği belirtilirken, yabancı stoper transferi yapılmaması durumunda Ümit Akdağ’ın da alternatifler arasında yer aldığı ifade edildi. Seçilen iki ismin de forma rekabetini güçlendirmek için tercih edildiği öğrenildi.