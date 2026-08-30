Galatasaray sahasında Göztepe’yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası yeni transfer Leao taraftarlarla buluştu.

KAAN AYHAN’IN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Leao'nun takım arkadaşlarıyla tokalaştığı anlarda Kaan Ayhan'ın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Tecrübeli futbolcunun, Portekizli yıldız kendisine yaklaşırken mesafeli bir görüntü sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaan Ayhan'ın bu tavrını bazı Galatasaraylı taraftarların eleştirirken görüntüler kısa sürede gündem oldu.

GERÇEK SONRA ORTAYA ÇIKTI

Fakat gerçek daha sonra çıkan görüntülerde ortaya çıktı… Taraftarlar tarafından çekilen bir başka kamera açısında Kaan Ayhan’ın Leao’nun elini sıktığı görüldü.