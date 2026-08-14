Trendyol Süper Lig'in 2026-27 sezonu bu akşam başlayacak. Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin yeni takımı Çorum FK'yı kendi sahasında ağırlayacak. Transfer döneminde hedeflediği oyuncuları alamayan ve taraftarın tepkisiyle karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta alınacak galibiyetle tepkileri azaltmayı hedefliyor.

DAVINSON SANCHEZ'İN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray'da ağrıları yeni biten Davinson Sanchez'in fiziksel olarak hazır olmadığı belirtiliyor. Bugünkü maçta forma giymesinin zor olduğu ifade edilen başarılı savunmacının yerine, stoperde Lemina'nın yer alması bekleniyor.

Çorum FK ise lige güçlü bir kadro ile giriyor. Transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katarak dikkat çeken yeni ekip, Galatasaray'dan galibiyetle ayrılarak adından söz ettirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i; Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış ve Osimhen'den oluşuyor.

Çorum FK'nın muhtemel 11'i ise Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Serdar Gürler, Fredy, Karlsbakk, Kyziridis ve Ramirez'den meydana gelecek.

Galatasaray ile Çorum FK arasındaki maç bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Açılış maçı BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.