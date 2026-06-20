GALATASARAY taraftarları, dün Lucas Torreira’nın paylaşımı ile sevinç ve hüznü bir arada yaşadı. Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızı kalple birlikte Mauro İcardi ile fotoğrafını paylaşarak üzerine “Kalıyor” yazdı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecana yol açtı ve ‘müjde’ olarak yorumlandı.

BENFİCA TALİP OLDU

ANCAK kısa sürede Torreira’nın ‘Kalıyor’ ifadesiyle İcardi’yi değil de kendisini kastettiği ortaya çıktı. Cimbom’un 5 milyon Euro’luk teklifinden daha iyi bir ücret arayan Arjantinli’nin durumu belirsiz. Yuvada kalmama ihtimali de kalmasından daha güçlü. Ayrıca Benfica da İcardi’yi istiyor.