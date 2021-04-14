2. gün iftar menüsü: İftara ne pişirsem?

11 ayın sultanı Ramazan'ın birinci gününü geride bırakmamızın ardından yine harika yemek tarifleri ile karşınızdayız. Bu ayın nimetleri saymakla bitmez. İşte Ramazan sofrasına yakışır tarifler…

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Mercimek çorbası birçok kişinin favori çorbası olmasının yanı sıra her türlü ana yemek öncesinde tüketilebiliyor. Ramazan ayıyla birlikte kolay mercimek yapımı da merak edilmeye başlandı. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)



İNEGÖL KÖFTE TARİFİ

Yöresel lezzetlerimizden biri olan İnegöl Köfte lezzetine doyum olmayan bir yemek. İnegöl Köfte sofranızı donatmanız için harika bir seçenek. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)



CACIK TARİFİ

Cacık hem ferahlatıcı hem de lezzetli bir yiyecek olarak sık sık tercih ediliyor. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan cacık hem yoğurt hem salatalığı buluşturarak tam bir vitamin deposuna dönüşür. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

TURTA TARİFİ

Yıllardır dillerden düşmeyen adı ile herkesin sevgilisi olan turta özellikle de elmalı tarçınlı turta kazandığı bu beğenileri hak eden ağızlara layık bir tatlı. Siz de çok sevdiğiniz bu elmalı turtayı çok seviyor ama henüz hiç yapmadıysanız kollarını sıvayın. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)