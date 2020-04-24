Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi, gerekli malzemeleri…

Mercimek çorbası birçok kişinin favori çorbası olmasının yanı sıra her türlü ana yemek öncesinde tüketilebiliyor. Ramazan ayıyla birlikte kolay mercimek yapımı da merak edilmeye başlandı. Peki mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi ve gerekli malzemeleri neler?

Dilenildiğinde her öğün tüketilebilen, özellikle de ana yemekler öncesinde vazgeçilmez çorbalar arasında yer alan ve kolay yapılışıyla tercih edilen mercimek çorbası tarifini yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. Hem besleyici hem de doyurucu olan mercimek çorbasının tarifini ve gerekli malzemelerini buradan bulabilirsiniz. İşte mercimek çorbası yapılışı…

MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı sarı mercimek

1,5 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Mercimekleri bol suda yıkayın.

Tereyağını eritin ve küp küp doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları kavurun.

Soğan ve sarımsak hafif kavrulunca unu ilave edin ve 2-3 dakika unu kavurun.

Çırpma Teli Kullanın: Un kavrulduktan sonra suyu ilave ederken çırpma teli kullanmak çorbanın topaklanmasını engeller. Mercimek çorbasının doğru kıvamını tutturmanın sırrı budur.

Çırpma teliyle unu çırpıyorken tavuk suyunu ilave edin.

Mercimekleri de ilave edin ve kalan suyu da ilave edip kaynamaya bırakın.

Su kaynayınca tuzu ilave edin ve mercimekler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kaynayan ve kıvamlanan çorbayı blenderdan geçirin ve daha sonra ince delikli bir süzgeçten süzün ve pürüzsüz kıvama getirin.

Kırmızı Mercimek Çorbası

85 kcal (275 gr)