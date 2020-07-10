Dişlerin üzerinde biriken plaklar zamanla diş taşına neden olur ve çoğu zaman sert, inişli çıkışlı hat diş taşının en belirgin göstergesidir. Tartar, diş ve diş eti sağlığına zarar vermekle kalmaz aynı zamanda görsel anlamda olumsuz etkilerde bulunur. Peki, diş taşı temizliği nedir? Diş taşı oluşumu nasıl engellenir?

Dişlerinizde biriken taşın durumuna göre 6 ay ve 1 sene gibi aralıklarla düzenli olarak diş hekiminin ziyaret edilmesi gerekir. Peki diş taşı temizliği nasıl önlenir? Diş taşını engellemenin yolları nelerdir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

DİŞ TAŞININ AĞIZ SAĞLIĞINA ETKİLERİ NELERDİR?

Diş taşının dişlerde birikmesi sonucunda ağız sağlığı ciddi derecede etkilenebilir. Birçok diş eti hastalıklarının yanı sıra diş aralarından boşluklara neden olur ve bu alanlarda diş taşını birikimi daha kolay olur. Ayrıca diş eti çekilmelerinden dişlerde çürümelere kadar ağız sağlığına zarar verici etkilere sebebiyet verebilirler.

DİŞ TAŞI NASIL TEMİZLENİR?

Diş taşı temizliği yapılırken bölgeye titreşim uygulanarak dişlerden çıkarılması sağlanır. kısa süreli ve ağrısız bir yöntemdir. Bu tedavi ile dişlerinizdeki taşlardan tek seferde kurtulabilirsiniz. Diş taşı temizliği sonrası dişlerde hassasiyet normal karşılanır. Ancak kısa sürede bu sorun ortadan kalkar. Diş taşı temizliği diş eti hastalıklarının önlerken neden olduğu ağız kokusunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

DİŞ TAŞI OLUŞUMUNU ENGELLEMENİN YOLLARI NELERDİR?

Diş taşı oluşumunu engellemenin ilk kuralı dişlerin düzenli olarak fırçalanmasıdır. Aynı zamanda diş ipi kullanımının yanı sıra diş hekimini belli aralıklarla ziyaret etmek gerekir.

Günde 2 kez dişlerin fırçalanmasına özen gösterilmelidir çünkü ağız hijyenini sağlamak plak ve tartar oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Fırça ile ulaşılamayan alanların temizliği için ise günde bir defa diş ip kullanımı önerilmektedir.

Dişleri fırçalarken diş ile diş eti arasındaki bölgelerin temizliği ihmal edilmemelidir. Tüm dişlerin arka ve ön yüzeyleri temizlenmeli ve kısa dairesel hareketlerle fırçalanmalıdır.

Manuel diş fırçaları son yıllarda dişlerin temizliğini sağlayan etkili ürünlerdir. Eğer diş taşı problemine sürekli maruz kalıyorsanız diş hekimi tarafından temizliği sağlandıktan sonra bu diş fırçaları ile düzenli olarak dişlerinizi fırçalayabilir ve diş taşı oluşumunu engelleyebilirsiniz.