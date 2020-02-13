Diş taşı nedir, nasıl oluşur?

Yetişkinlerde çok sık karşılaşılan diş taşı diğer bir adı ile diş tartar olarak bilinir. Dişlere yapışan tartarlar dilinizi dişlerinize değdirdiğinizde rahatsızlık hissi verebilir. Hem ağızdaki görünümü ve rengi ile dişlerin sağlıksız olduğunun bir göstergesidir. Peki diş taşı nasıl oluşur? İşte diş taşı oluşumunun nedenleri...

Dişlerde oluşan plak temizlenmediğinde tükürüğünüzde mineraller birikebilir ve tartar adı verilen kirli beyaz veya sarı bir maddeye dönüşebilir. Tartar dişlerinizin diplerinde ve cephelerinde diş eti çizgisi boyunca birikir. Bu aşamada diş ipi kullanımı bazı tartar birikimini çıkarmaya yardımcı olsa da en iyi çözüm için mutlaka dişçiyi ziyaret etmek gerekebilir. Peki diş taşı neden oluşur? İşte diş taşı oluşumunun nedenleri…

DİŞ TAŞININ OLUŞMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Diş taşı mikro bakteriyel besinlerin diş yüzeyinde birikmesi ile meydana gelmektedir. Bu besinlerinin diş taşı oluşumunu arttırmasındaki temel sebep dişlerin her gün düzenli olarak fırçalanmaması ve diş ipi kullanılmamasıdır. Diş taşı oluşumunu arttıran besinlerin başında şekerli yiyecekler ve karbonhidratlar gelmektedir. Erkenden önlem almak dişlerinizin ilerleyen zamanlarda kaybetmemenize yardımcı olur. Diş taşlarının temizlenmemesi diş çürüğü ve birçok diş hastalıklarına davetiye çıkarabilir bu nedenle mutlaka dişçinizi ziyaret etmeniz gerekebilir.

Diş taşının oluşmasındaki diğer sebepler ise şunlardır:

DİŞ TAŞI OLUŞUMUNA KATKIDA BULUNAN NEDENLER

* Dişlerin her gün fırçalanmaması

* Diş aralarının temizliği için diş ipinin ihmal edilmesi

* Diş sağlığını olumsuz bir şekilde tetikleyen şeker ve karbonhidratlı yiyeceklerin çok sık tüketilmesi

* Diş temizliği yaparken arka dişleri atlamak ve ağzı yeteri kadar fırçalamamak