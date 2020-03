Varis neden olur? Nasıl geçer?

Varisler ilk oluşmaya başladığında şişlikler görülebilir ve varislerde artış olduğunda damarlarda çatlama sorunu ile de karşılaşılabilir. Görünümleri kadınları mutsuz etse de ilerleyen zamanlarda ağrı yapma olasılığı yüksektir.

VARİSİN OLUŞMA SEBEBİ NEDİR?

Varis pek çok kadında karşılaşılan bir sorundur. Hamilelik, fazla kilo, uzun süre ayakta kalmanızı gerektiren iş hayatı, vücudunuzu sıkan giysiler giyinmek, doğum kontrol hapları, genetik etmenler ve yaşın ilerlemesine bağlı olarak varis sorunu meydana gelebilir.

Damarların içinde kanın dolaşmasına izin vermek için açılan ve daha sonra geriye doğru akmasını önlemek için kapanan küçük tek yönlü valfler bulunur. Bazı durumlarda damarların duvarları gerilir ve elastikiyetini kaybederek valflerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kanın sızmasına ve geriye doğru akmasına neden olur ve kan damarlarınızda toplanarak şişmeye ve büyümeye başlar.

VARİS NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Varislerinizden kurtulmak için en çok tercih edilen yöntem lazer tedavisidir. Uygulanan lazer tedavisi sayesinde varislerin kötü görünümünden kurtulmanız mümkün.

BİTKİSEL TEDAVİ VARİSLERE İYİ GELİR Mİ?

AT KESTANESİ

At kestanesi anti-enflamatuvar ve diüretik özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde varisli damarların oluşmasını sağlayan dolaşım rahatsızlıklarında kullanılan bitkisel bir tedavidir. Bir bardak kaynattığınız suyu içine at kestanesi kabuğundan ekleyin ve 10 dakika demlenmesini sağlayın. 15 gün boyunca düzenli olarak her gün bir bardak bu çaydan için.

ÇOBAN PÜSKÜLÜ

Çoban püskülü damarlardaki tıkanıklık ve şişkinliği gidermeye yardımcı olur. Kan damarlarını sıkılaştırıcı özelliğe sahiptir. Günde yaklaşık olarak 100 mg tüketilmesi varis problemlerini iyileştirmeye yardımcı olur.