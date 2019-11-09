Varise faydalı 6 doğal reçete

Varis en basit tanımıyla vücuttaki toplardamarların çapının artması, genişlemesi ve damar duvar yapısının bozulması anlamına geliyor. Hastalığın tedavisinde yeni ve klasik cerrahi yöntemlerin haricinde tedaviyi destekleyici bitkiler de fayda sağlıyor. Prof. Dr. Onur Göksel, bu bitkileri şöyle sıraladı…

1-AT KESTANESİ: Bazı bitkisel yağlar; özellikle at kestanesi yağlarının lokal olarak bacaklara sürülmesi varis şikayetlerini geriletebilir.

2-SAHİL ÇAMI: Sahil çamı bacaklardaki ödeme iyi gelir.

3-TAVŞAN KİRAZI: Tavşan kirazı veya tavşan memesi olarak adlandırılan bitkilerin özleri de mikrodolaşımı düzenledikleri düşünülerek ödemi azaltmak için lokal olarak kullanılabilir.

4-ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ: Üzüm çekirdeklerinden elde edilen bazı kremler de kollajen üretimini tetiklediği için damarların mukavemetini artırır.

5-ALTIN OTU: Altın otu çiçeğinden elde edilen yağlar da varis şikayetlerine iyi gelir.

6-ELMA SİRKESİ: Elma sirkesi uygulamasının bacaklarda ödem azaltıcı etkisi mevcuttur.

DOKTORA DANIŞIN

Bu konuda dikkat edilmesi gereken konu, doğal bir madde olsa bile bahsedilen krem, yağ veya diğer doğal ilaçlara insan vücudunda hassasiyet oluşabileceği; kanama veya alerjik reaksiyon gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini akıldan çıkarmamaktır. Bu nedenle bahsi geçen ürünlerin mutlaka bir uzman hekime danışılarak kullanılması gerekir.

İŞTE KORUNMA YOLLARI

– Uzun süre hareketsiz ayakta durmayın veya oturmayın. Ancak mesleki olarak uzun süre ayakta kalmanız gerekiyorsa koruyucu basınçlı çorap giyin.

– Yüksek topuklu ayakkabılar baldır kası yerine kalça kaslarının kullanımına neden olduğu için dolaşım zorlaşır ve varis gelişimine zemin sağlar. Bu yüzden yüksek topuklu ayakkabı kullanmayın

– Kan dolaşımını bozabilecek aşırı dar giysiler varis oluşumunu artırır. Bu nedenle çok dar kıyafetler giymeyin.

– Uzun süre güneşlenmek ve sıcak uygulaması damar genişlemesine neden olur. Dolayısıyla uzun süre güneşlenmeyin.

– Mümkünse günde en az 3-4 defa olmak üzere, 5-10 dakika süreyle ayaklarınızı kalbinizin seviyesine kaldırarak dinlendirin.

– Vücut ağırlığının artması, kanın bacaklardan kalbe doğru hareketini güçleştirir. Dolaşımın aksaması sonucunda varis gelişebileceği için fazla kilolardan kaçının.

– Bacaklarınıza soğuk su masajı yapın.

– Baharatlı gıdalardan kaçının.

– Düzenli ayak ve bacak jimnastiği yapın.