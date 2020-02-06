Selektör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre selektör mü, sellektör mü?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘selektör'dür.
SELEKTÖR NE DEMEK:
1- Tahılı yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt.
2- Taşıtlarda farların uzun ve kısa uzaklıkta yanmasını sağlayan araç.
SELEKTÖR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin selektör mü, sellektör mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı selektör şeklinde olmalıdır.
sellektör (Yanlış kullanım)
selektör (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Karşıdan gelen araçlar sürekli selektör yapıyordu.”