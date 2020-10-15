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Bella Hadid usta oyuncunun torunuyla birlikte iddiası
Bella Hadid usta oyuncunun torunuyla birlikte iddiası
ABD'li model Bella Hadid'in usta oyuncu Jack Nicholson'ın torunu Duke Nicholson ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Magazin 15 Ekim 2020 - 08:41

Geçen aylarda şarkıcı The Weeknd ile yollarını ayıran model Bella Hadid ile ilgili yeni bir birliktelik iddiası ortaya atıldı.

Hadid’in usta oyuncu Jack Nicholson’ın torunu Duke Nicholson ile gözlerden uzakta bir aşk yaşadığı öne sürüldü.

Duke Nicholson (Fotoğraf: Shutterstock)

Page Six’e konuşan bir kaynak, ikilinin  iki aydır birlikte olduğunu iddia etti.

İddialara göre ikili Duke Nicholson’ın New York’a yaptığı bir ziyaret sırasında tanıştı.

Çiftin Hadid’in doğum gününü de partiden önce baş başa kutladığı da iddialar arasında yer alıyor.

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Son güncelleme: 08:43 - 15.10.2020