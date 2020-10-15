Bella Hadid usta oyuncunun torunuyla birlikte iddiası

Geçen aylarda şarkıcı The Weeknd ile yollarını ayıran model Bella Hadid ile ilgili yeni bir birliktelik iddiası ortaya atıldı.

Hadid’in usta oyuncu Jack Nicholson’ın torunu Duke Nicholson ile gözlerden uzakta bir aşk yaşadığı öne sürüldü.

Page Six’e konuşan bir kaynak, ikilinin iki aydır birlikte olduğunu iddia etti.

İddialara göre ikili Duke Nicholson’ın New York’a yaptığı bir ziyaret sırasında tanıştı.

Çiftin Hadid’in doğum gününü de partiden önce baş başa kutladığı da iddialar arasında yer alıyor.