Kardeşi coronaya yakalandı! Sharon Stone ateş püskürdü: Sizlerden biri yaptı

Kardeşi coronaya yakalandı! Sharon Stone ateş püskürdü: Sizlerden biri yaptı

ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone kız kardeşinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Stone paylaştığı fotoğrafın altına, "Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı" yazdı.

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ünlü isimler de salgına karşı seslerini yükseltiyor. ABD’li ünlü oyuncu Sharon Stone corona virüsüyle ilgili sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

62 yaşındaki Stone, kız kardeşi ve eşinin corona virüsüne yakalandığını söyleyerek hastane odasından fotoğraflara yer verdi.

Stone fotoğrafın altına ise, “Lupusu olan kardeşim Kelly Covid-19’a yakalandı. Bu onun hastane odası. Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı” notunu düştü.

Stone sözlerinin devamında, “Onun bağışıklık sistemi yok. Gittiği tek yer ise eczane. Bulunduğu bölgede semptomlarınız yoksa test yapılmıyor ve sonuçlar için beş gün bekliyorsunuz. Bu odada yalnız kalmayı göze alabiliyor musunuz? Kendiniz ve diğerleri için maske takın. Lütfen” ifadelerini kullandı.