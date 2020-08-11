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Sharon Stone’dan şaşırtan itiraflar: Boğazım kesildi, yıldırım çarptı…
Sharon Stone’dan şaşırtan itiraflar: Boğazım kesildi, yıldırım çarptı…
ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone, üç kez ölümle burun buruna geldiğini açıkladı. Yıllar önce felç geçiren Stone, boğazının kesildiğini ve yıldırım çarptığını söyledi.
Sozcu.com.tr
Magazin 11 Ağustos 2020 - 11:47

Temel İçgüdü filmiyle hafızalara kazınan ve Hollywood’un unutulmaz isimleri arasına giren ünlü oyuncu Sharon Stone çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan 62 yaşındaki Stone, üç kez ölüm tehlikesi atlattığını anlattı. Stone ilk deneyimini, “14 yaşımdayken bir çamaşır ipiyle boynum kesildi” sözleriyle anlattı.

Sharon Stone.

Stone başına gelen ikinci korkunç olayın yıldırım düşmesi olduğunu ifade ederken, “Evde kendi kuyumuz vardı. Su dolduruyordum ve elim tulumbanın üzerindeydi. Kuyuya yıldırım düşünce sudan elektrik akımı yayıldı. Yerden havalandım, mutfağın diğer ucuna savruldum. Annem yüzüme vurarak beni ayılttı” dedi.

Stone, 2001 yılında felç geçirmiş, yaklaşık 2 yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak beyaz perdeye dönmüştü.

Son güncelleme: 12:26 - 11.08.2020
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