Lila Moss annesinin izinde! İlk kez podyuma çıktı
1990’lı yılların moda dünyasına damga vuran isimlerinden dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss, bayrağı kızına devretmiş gibi görünüyor.
46 yaşındaki Moss’un kızı Lila Grace Moss, 29 Eylül’de 18 yaşına girdi. Lila doğum gününden günler sonra ilk kez podyumlara adım attı.
İtalyan moda markası Miu Miu’nun defilesiyle kariyerine merhaba diyen Lila, annesinin yolunu takip etmeye başladı. Kate Moss da tıpkı kızı gibi 1992 yılında 18 yaşındayken ilk kez podyuma çıkmıştı.
İlk deneyiminde izleyenlerden tam not alan Lila, annesine ait olan ‘Kate Moss Ajansı’na kayıtlı. Miu Miu’nun defilesi, corona virüsü önlemleri nedeniyle internet üzerinden izleyicilerle buluştu.