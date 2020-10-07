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Lila Moss annesinin izinde! İlk kez podyuma çıktı
Lila Moss annesinin izinde! İlk kez podyuma çıktı
Moda dünyasının unutulmaz isimlerinden Kate Moss'un kızı Lila, annesinin adımlarını izliyor. 18 yaşına giren Lila ilk kez podyumlara merhaba dedi.
Sozcu.com.tr
Magazin 7 Ekim 2020 - 15:11

1990’lı yılların moda dünyasına damga vuran isimlerinden dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss, bayrağı kızına devretmiş gibi görünüyor.

46 yaşındaki Moss’un kızı Lila Grace Moss, 29 Eylül’de 18 yaşına girdi. Lila doğum gününden günler sonra ilk kez podyumlara adım attı.

Lila Moss.

İtalyan moda markası Miu Miu’nun defilesiyle kariyerine merhaba diyen Lila, annesinin yolunu takip etmeye başladı. Kate Moss da tıpkı kızı gibi 1992 yılında 18 yaşındayken ilk kez podyuma çıkmıştı.

Kate Moss ve kızı Lila.

İlk deneyiminde izleyenlerden tam not alan Lila, annesine ait olan ‘Kate Moss Ajansı’na kayıtlı. Miu Miu’nun defilesi, corona virüsü önlemleri nedeniyle internet üzerinden izleyicilerle buluştu.

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Son güncelleme: 15:14 - 07.10.2020
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