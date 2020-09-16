Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski’den yıllar sonra gelen itiraf: Dağ evinde cinsel tacize uğradım

Polonya asıllı ABD’li model ve oyuncu Emily Ratajkowski, özellikle Hollywood dünyasını derinden sarsan taciz skandalı iddialarına bir yenisini ekledi.

New York Magazine için bir yazı kaleme alan 29 yaşındaki Ratajkowski, 2012 yılında başından geçen bir olayı itiraf etti.

Bir fotoğraf çekimi için Jonathan Leder’in Catskills’teki dağ evine gittiklerini belirten Ratajkowski, önce iç çamaşırıyla daha sonra da çıplak pozlar verdiğini anlattı.

Gece boyunca Leder ve kendisinin şarap içtiğini söyleyen ünlü model, çekimin ardından kanepede fotoğrafçıyla birlikte oturduklarını ifade etti.

Üşüdüğü için üzerinde battaniye olduğunu vurgulayan Ratajkowski, “Çok sarhoş olmuştum. Bana sürekli erkek arkadaşlarımla ilgili sorular soruyordu. Öpüştüğümüzü hatırlamıyorum ama bir anda ellerini cinsel organıma götürdüğünü hissettim. Canım çok yanmıştı ve bileğinden tutarak güçlükle elini çektim. Bir şey demeden kalktı ve merdivenlerden çıkarak gözden kayboldu” dedi.

‘İLGİ ÇEKMEK İÇİN YAPIYOR’



Gündeme bomba gibi düşen iddialar sonrası fotoğrafçı Leder’dan bir açıklama geldi.

Ratajkowski’nin iddialarını reddeden Leder, “Kimden bahsettiğimizi biliyorsunuz değil mi? ‘Treats!’ dergisinde ve Robin Thicke’in videosunda çıplak olan kız bu. Onun gibi birinin kurban olabileceğine inanmak istiyor musunuz? Kariyerinin bu döneminde ilgi çekmek için böyle taktiklere başvurması utanç verici” dedi.