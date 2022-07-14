Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı

İngiltere'de yayınlanan ve büyük ilgi gören reality şov programı Love Island'ın (Aşk Adası) Türk oyuncusu Ekin-Su Cülcüoğlu, şok edici bir itirafta bulundu.

Sozcu.com.tr

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27 yaşındaki İngiliz-Türk oyuncu Ekin-Su Cülcüoğlu, Love Island’ın yayınlanan son bölümünde kızlarla terasta otururken bir itirafta bulundu.

Sun’da yer alan habere göre, Ekin-Su, yine şov programının katılımcılarından Davide Sanclimenti ile cinsel ilişkiye girdiğini oldukça farklı bir şekilde ifade etti.

Kızlar, hep beraber terasta otururken, Gemma Owen, “Ekin, dün gece Davide ve sen yataktayken neler oldu?” dedi. Gülümseyen Ekin-Su, “Kesinlikle hiçbir şey” yanıtını verdi.

Kızlar şaka yollu olarak “yalancı” deyince, Ekin Su, “Bir şeye fön çektim. Tam 10 saniyede kurudu” diye ekledi.

Güzel oyuncunun bu açıklaması hem arkadaşları arasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Love Island, daha önce pek çok kez müstehcen görüntülerle gündeme gelmişti. Aşk, entrika ve cinselliğin eksik olmadığı ada, kapalı kapılar ardında gerçekleşen olaylarla da çok konuşuluyor.

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