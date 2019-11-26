Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yeniden evleniyor iddiası!

Beş yıllık evliliklerini ağustos ayında sonlandıran Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın yeniden evleneceği yönünde bir iddia ortaya atıldı.

‘Gel Konuşalım’ adlı magazin programında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre geçtiğimiz ağustos ayında boşanan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 3 hafta önce bir araya geldi. Beş yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan’ın daha önce hayatlarına başka kişilerle devam ettikleri yönünde haberler çıkmıştı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Her iki taraf da haklarında ortaya atılan aşk iddialarını yalanlarken eski karı kocanın gözlerden uzakta bir mekanda buluştukları söylendi. Magazin programında gündeme getirilen iddiaya göre şarkıcı Serdar Ortaç ile eski eşi model Chloe Loughnan, 3 hafta önce buluştu ve ünlü şarkıcı, eski eşine yeniden evlilik teklif etti. Güzel mankenin de teklife sıcak baktığı belirtildi.

SERDAR HEPSİNİ SİLDİ

İkilinin yeniden bir araya geleceği konuşulurken Serdar Ortaç boşandıktan bir süre sonra eski eşiyle olan tüm fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Chloe ise eski kocasıyla birlikte göründüğü bazı fotoğrafları hala saklıyor.