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Şeyma Subaşı’ndan haciz iddialarına açıklama geldi
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesine haciz geldiği iddia edildi. Bir açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Arkadaşlar haciz falan gelmedi sorun yok" dedi.
Magazin 22 Kasım 2019 - 14:33

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl Bebek’te kafe açmıştı. Kafenin 1 yıllık kirasını ise eski eşi Acun Ilıcalı ödemişti. Geçtiğimiz Ekim ayında ise Şeyma Subaşı, kirayı ödemeye başlamıştı. Bir süredir iflas haberleriyle gündeme gelen kafeye haciz geldiği iddia edildi.

ŞEYMA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Şeyma Subaşı haciz haberlerine isyan ederek, “Annem bile telefonla beni arayarak soruyor, benim hakkımda doğru haber yapsanız, yalan haber yapmayı bıraksanız ne güzel olur. Arkadaşlar haciz falan gelmedi sorun yok” ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı’nın kafesine haciz geldiğine dair asılsız iddialar ile ilgili paylaşım…

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Son güncelleme: 14:44 - 22.11.2019
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