Tamer Karadağlı ekranlara geri dönüyor

Yıllar önce yayınlanan ‘Çocuklar Duymasın’ın başrol oyuncusu Tamer Karadağlı, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.
Karadağlı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ‘Savaşçı’ dizisine ‘Göktürk Albay’ karakteri ile katıldığını sevenlerine duyurdu.
Oyuncu takipçilerini heyecanlandıran paylaşımına “Göktürk Albay geliyor… Bekleyin..” notunu ekledi.
BAŞROL OYUNCUSU KADRODAN AYRILMIŞTI
FOX TV’de son olarak geçen eylül ayında 99. bölümüyle ekrana gelen ‘Savaşçı’nın kadrosunda değişiklik yaşanmıştı. Dizide ‘Kağan Bozok’ rolünü canlandıran Berk Oktay yeni sezon öncesinde diziden ayrılmış ve ‘Yasak Elma’nın kadrosuna katılmıştı.