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Tamer Karadağlı ekranlara geri dönüyor
Tamer Karadağlı ekranlara geri dönüyor
Oyuncu Tamer Karadağlı, FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Savaşçı' dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Magazin 16 Aralık 2020 - 14:51

Yıllar önce yayınlanan ‘Çocuklar Duymasın’ın başrol oyuncusu Tamer Karadağlı, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.

Karadağlı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ‘Savaşçı’ dizisine ‘Göktürk Albay’ karakteri ile katıldığını sevenlerine duyurdu.

Oyuncu takipçilerini heyecanlandıran paylaşımına “Göktürk Albay geliyor… Bekleyin..” notunu ekledi.

Tamer Karadağlı ile yıllarca aynı kadroda yer alan Pınar Altuğ Atacan ise oyuncunun paylaşımına alkış emojisi koyarken birçok ünlü isim de tebrik yorumları yaptı.

BAŞROL OYUNCUSU KADRODAN AYRILMIŞTI

FOX TV’de son olarak geçen eylül ayında 99. bölümüyle ekrana gelen ‘Savaşçı’nın kadrosunda değişiklik yaşanmıştı. Dizide ‘Kağan Bozok’ rolünü canlandıran Berk Oktay yeni sezon öncesinde diziden ayrılmış ve ‘Yasak Elma’nın kadrosuna katılmıştı.

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Son güncelleme: 14:56 - 16.12.2020
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