Yasak Elma 34. yeni bölüm 2. fragman: Kemal ile Yıldız yakalanıyor! (Yasak Elma 34. bölüm fragman izle)

Yasak Elma dizisinin 34. yeni bölümünden 2 yeni fragman peş peşe yayınlandı. Yasak Elma 34. yeni bölüm fragmanında, Kemal, Yıldız'ın yaşadığı hayata çok üzülüyor. Yıldız ile Kemal yakınlaşıyor. Bu yakınlaşma yine biri tarafından görülüyor. Öte yandan Ender'in telefonunu alan Yıldız orada Alihan ile fotoğrafları görüyor ve evliliklerinin sahte olmadığına kanaat getiriyor. Bunu Alihan ve Zeynep'le de paylaşan Yıldız, Zeynep'in Dündar'a doğru önemli bir adım atmasına sebep oluyor.

İşte Yasak Elma 34. yeni bölüm fragmanları…

YASAK ELMA 34. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

YASAK ELMA 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Ender’e büyük bir darbe indiriyor. Oynadığı oyunla Caner’i ablasına düşman ediyor. Ender’in dünyadan haberi yokken, Caner artık Ender’i görmek bile istemiyor. Ender, Caner’in kapıyı kapatması ile dışarıda kalıyor. Yıldız ise apartmanın kapısının önünde olanları izliyor. Yıldız, Ender’in ağlamaklı halini görünce onunla dalga geçercesine ‘insanın kardeşi ile arasının bozulması kötü’ diyor. Ender o anda Yıldız’ın bir oyun oynadığını anlıyor. Yıldız, Emir’i işten kovduruyor. Üstelik ona hırsızlık suçu attırarak. Bu suçmalayı da yapmasını Ender’in yaptırdığını söyletiyor. Böylece Ender, Emir’i kovdurmuş gibi oluyor. Caner bu entrikayı ablasının yapacağından hiçbir şüphe duymuyor. Yıldız, Zeynep’in acısını çıkarırcasına Ender’e ‘oyun öyle oynanamaz, böyle oynanır’ diyor. Ender ‘bana bunu yapmayacaktın’ dese de Yıldız’ın gözünü korkutamıyor. Yıldız Ender tarafından satılmasının acısını çıkardığını söylüyor.

YILDIZ, ENDER KISKACINDA

Yıldız, Ender’e gününü gösterdikten sonra Zeynep’i geri kazanabilmek için yeni yollar arıyor. Ancak Ender Yıldız’ın peşini bırakmaya niyetli değil. Eve gelip Halit’in yanında Yıldız’ın nasıl korktuğunu kendi gözleri ile görüyor. Sonra da Yıldız’la bulaşarak elindeki ses kaydını dinletiyor .Konuşmaya alaylı bir dille başlayan Yıldız, Ender’in isteği ile şok oluyor.

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ALİHAN HALİT SAVAŞI BİTİYOR

Alihan'a gelen sürpriz paket, onun tüm hayatını ve aldığı kararları sorgulamasını sağlar. Ayrıca Zeynep’le yaşadıklarına tahammül edemez. Yanlışlarından dönmek isterken Halit’le de yüzleşir. Bu yüzleşme Alihan ile Halit arasındaki savaşı bitirmek için büyük bir adım olur. Ancak Ender’in Alihan’dan boşanmaya niyeti yoktur.