İkonik elbisenin tasarımcısı Kim Kardashian’a ateş püskürdü

Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın, Met Gala'da Marilyn Monroe'nun ikonik bir elbisesini giymesini, elbisenin orijinal tasarımcısı sert bir dille eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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41 yaşındaki Amerikalı iş insanı ve magazin figürü Kim Kardashian, Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım gecesinde ünlü Hollywood aktrisi Marilyn Monroe’nun giydiği efsanevi bir elbiseyi tekrar giymişti.

Marilyn Monroe’nun 1962 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy'nin doğum günü kutlamasında şarkı söylerken giydiği dar ve ışıltılı ikonik elbise, Met Gala 2022 gecesinde tekrar hayat buldu.

Işıltılı elbise Jean Louis tarafından tasarlanmış ve Julien's Müzayede Evi tarafından 4.81 milyon dolara satın alınmıştı. Elbise, bir müzayedede satılan en pahalı elbise rekorunu hala elinde tutuyor.

Kim Kardashian’ın özel gece için giydiği ten rengi elbise, ünlü ismin 7 kilo vermesine rağmen ona uymadı ve arka fermuarı kapanmadığı için arkası kürk montla kapatılmak durumunda kaldı.

Fakat Daily Mail’in haberine göre, 60 yıl önce ikonik elbisenin orijinal taslağını çizen ünlü tasarımcı Bob Mackie, bu kararın “son derece yanlış” olduğunu düşünüyor.

82 yaşındaki Mackie, Kardashian’ın yıldızlarla dolu etkinlikte, efsanevi elbiseyi tekrar giyme kararını “endişe verici” olarak nitelendirerek, “başka kimsenin görmemesi gerektiğini” vurguladı.

Entertainment Weekly’ye “Bunun büyük bir hata olduğunu düşündüm” diyen tasarımcı, “Marilyn bir tanrıçaydı. Çılgındı ama bir tanrıçaydı. O sadece muhteşemdi” dedi.

Mackie, “Kimse böyle bir fotoğraf çekilmemeli. Ve elbise Marilyn için yapıldı. Onun için tasarlandı. O elbisenin içinde başka kimse görülmemeli” diye ekledi.

Mackie, elbiseyi giymesi gereken tek kişinin Monroe olduğu konusunda ısrar etmenin yanı sıra, Met Gala sırasında efsanevi elbiseye verilebilecek zararla ilgili endişelerini dile getirdi ve eleştirilerini dile getiren uzun bir moda tarihçileri ve kostüm uzmanları listesine katıldı.

Uzmanlar, ter ve makyajla zarar görebilecek hassas parçanın özenle korunmuş deposundan çıkarılmasına izin verilmesini kınadılar.

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