O kadar diyete rağmen yine de elbiseye sığamamış

Kim Kardashian'ın, Met Gala'da giydiği Marilyn Monroe elbisesinin fermuarını aslında kapatamadığı ve fermuarı açık bir şekilde elbiseyi giydiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amerika’nın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Met Gala bu yıl da çok konuşuldu. Birbirinden ünlü isimler kırmızı halıda seçtikleri çarpıcı kostümlerle âdeta gövde gösterisi yaparken özellikle bazı isimler dikkat çekti.

Bu isimlerden biri de Kim Kardashian’dı. Kardashian, etkinlik için gösteri dünyasının gelmiş geçmiş en ikonik isimlerinden birinin kostümünü seçti. Marilyn Monroe’nun dar ve ışıltılı elbisesi bu defa Kim Kardashian’ın üstündeydi.

Ancak Kardashian’ın elbisenin içine aslında tam olarak giremediği ve üstündeki kürkü de kapatamadığı fermuarı gizlemek için aldığı ortaya çıktı.

ELBİSE İÇİN 3 HAFTA DİYET YAPTI, 7 KİLO VERDİ

Moda dünyasının en özel etkinliklerinden biri olan Met Gala’da ünlü isimler birbirileriyle sadece şıklık değil aynı zamanda dikkat çekmek için de bir yarış halindeler. Etkinliğin en önemli özelliği; kırmızı halıda sıra dışı kostümlerle yürünmesi.

Kim Kardashian da bu özel gün için son derece özel bir kostüm seçiyor ve Marilyn Monroe’nun 1962’de Başkan Kennedy’e şarkı söylerken giydiği elbiseyi tercih ediyor. Elbiseye girebilmek için de üç hafta boyunca son derece katı bir diyet yapıyor.

Üç haftada 7 kilo veren Kardashian yine de elbiseye tam olarak giremiyor. Kardashian, elbiseyi ödünç aldığı müzede, paniğe kapılırken görülüyor. Ancak elbisenin arkasını bağlayıp Monroe’nun giydiği bilinen şeye benzer beyaz bir kürk şal ile arka görünümü kapatabileceğini fark edip rahatlıyor.

1962’de 36 yaşında ölen Marilyn Monroe’nun tasarımcısına bu özel parça için 1.440 dolar ödediği belirtiliyor. Monroe elbiseyi ölmeden kısa bir süre önce Başkan Kennedy’e şarkı söylerken giymişti. Marilyn Monroe’nun ışıltılı boncuklu elbisesi Jean Louis tarafından tasarlanmış ve Julien’s Müzayede Evi tarafından 4.81 milyon dolara satın alınmıştı. Elbise, bir müzayedede satılan en pahalı elbise rekorunu hâlâ elinde tutuyor.

Efsaneye göre giysi o kadar dardı ki, Monroe’nun Başkan için yapacağı performanstan önce elbisenin içine girip elbisenin üstünde dikilmesi gerekti.

VÜCUT MAKYAJI BİLE YAPMADI

Kardashian da elbisenin kendisine uymadığını öğrenince aynı mücadeleyi verdi ve elbisenin değiştirilemeyeceğini öğrenince ağlamaya başladı. Ancak kısa sürede bir çözüm bulundu ve ünlü isim, kırmızı halıda ışıltılı ikonik elbiseyle poz verebildi.

Oysa Kardashian etkinlik öncesinde elbiseye girebilmek için sıkı bir diyet de yapmıştı: “Günde iki kez sauna kıyafeti giyer, koşu bandında koşar, tüm şeker ve karbonhidratları tamamen keser ve sadece en temiz sebzeleri ve proteini yerdim. Kendimi aç bırakmadım ama çok katıydım.”

Kardashian ayrıca, elbiseyi korumak için genellikle böyle bir etkinlikte yaptığı gibi vücut makyajı bile yapmadığını belirtiyor.

İlginizi Çekebilir Met Gala'da gövde gösterisi: Ünlüler çılgın tasarımlarla gündem oldu

İlginizi Çekebilir Kim Kardashian photoshop iddialarına son noktayı koydu