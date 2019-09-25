Kaz Dağları ‘ticari sır’ oldu

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin kamuoyunun yoğun tepkisine neden olan Kaz Dağları’ndaki altın madenciliğine ilişkin Bilgi Edinme Kanunu kapsamında sorduğu soruya dikkat çeken bir yanıt geldi. Kanadalı şirketin 13 Ekim 2019 tarihinde dolan altın madeni işletme ruhsatının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya "ticari sır” denilerek bilgi verilmedi.

Kaz Dağları'nda, Kirazlı altın madeni için 195 bin ağaç kesildiğinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye ayağa kalkmış, günlerce eylemler yapılmıştı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği de tepkilere neden olan Kanadalı maden şirketi Alamos Gold'un sahibi olduğu Doğu Biga Madencilik AŞ'ye ait Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni'nin 13 Ekim 2019'da dolan işletme ruhsatının akıbetini öğrenmek için harekete geçti.

Dernek, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yaptığı 16 Eylül 2019 tarihli başvurusu ile süresi 13 Ekim'de dolan ruhsatın yenilenip yenilenmeyeceğini ya da süresinin uzatılıp uzatılmayacağının bildirilmesini istedi. Ruhsat süresi uzatılmış ise ruhsat örneğinin derneğe gönderilmesi talep edildi.

“HAKSIZ REKABET VE TİCARİ SIR”

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, başvuruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Yanıtta, talep edilen maden ruhsatına ilişkin bilgilerin ‘ticari sır' olduğu kaydedildi. Bakanlığın verdiği yanıtta şu ifadeler yer aldı: “Bilgi Edinme Başvurusu kapsamında talep edilen maden ruhsatına ilişkin bilgilerin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun ‘Ülkenin Ekonomik Çıkarlarına İlişkin Bilgi veya Belgeler' başlıklı 17. maddesinde yer alan ‘Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu kanun kapsamı dışındadır' hükmü ile ‘ticari sır' başlıklı 23. maddesinde yer alan ‘Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, bu kanun kapsamı dışındadır' hükmü gereğince 3'üncü şahıslar ile paylaşılması mümkün değildir.”